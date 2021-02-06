ВОЗ заявила о снижении темпов распространения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают замедление темпов распространения коронавируса, но считают необходимым продолжать соблюдать меры профилактики заражения. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен.

«Это происходит за счет целого ряда факторов и в первую очередь за счет мер, которые применяют страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи вируса и не допускать инфицирования других людей», — отметила она.

Большую роль, по ее словам, также играют действия государства по информированию населения о мерах для защиты от заражения, подготовка медработников и усилия в рамках кампаний вакцинации.

Керкховен настоятельно призвала страны, в которых число заболевших снижается, продолжать соблюдать меры по борьбе с пандемией. По ее словам, они сейчас проходят критический этап. То же самое относится к людям, подчеркнула эксперт: они должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, следить за чистотой рук, проветривать помещения, избегать людных мест.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что снижение числа заболевших в мире говорит о том, что вирусом можно управлять.

По данным ВОЗ, число выявленных случаев заражения в мире превысило 104,3 млн, умерли 2,2 млн человек.