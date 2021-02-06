В Японии создана технология беспроводной передачи информации от вживленных имплантатов

Группа исследователей из Токийского университета под руководством Кенджи Шиба разработала технологию беспроводной передачи данных из глубин человеческого организма.
Беспроводные имплантаты предыдущего поколения были оснащены компактными антеннами, с помощью которых осуществлялась передача данных о состоянии организма. Однако в условиях, когда, к примеру, капсульные эндоскопы имеют миниатюрные размеры, антенна, даже совсем крошечная, становится непозволительной роскошью.
Новая технология предполагает передачу слабого тока через ткани человека с помощью двух электродов, один из которых находится на имплантате, а другой – на поверхности тела. При подаче на электроды разных потенциалов напряжение между ними начинает меняться. Эти изменения и фиксируют врачи с помощью специальной аппаратуры.
В проведенном эксперименте размеры внутреннего электрода составили 10 х 8 мм, а наружного – 20 х 20 мм. Частота, на которой передавались данные, соответствовала примерно 600 кГц.
В будущем ученые планируют совместить свою технологию с беспроводной зарядкой, что даст возможность уйти от использования батарей и сделать имплантаты еще меньше.
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