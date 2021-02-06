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В США научились делать прозрачное дерево: нужна лишь перекись водорода и солнце

Ученые из Университета Мэриленда (США) изобрели новый способ создавать прозрачную древесину, который позволяет получать гораздо более крупные образцы и не вредить природе. Работа исследователей опубликована в журнале Science Advances, сообщает телеканал «Наука».

Прозрачная древесина используется в оптоэлектронных устройствах, энергоэффективных строительных материалах, солнечных элементах и сенсорных панелях.

Чтобы сделать прозрачное дерево надо удалить из древесины лигнин. Это вещество, придающее дереву коричневый оттенок. Обычно прозрачное дерево делают в два этапа. На первом светопоглощающий лигнин полностью удаляют из дерева, погружая его в химический раствор. Потом матрицу пропитывают полимером с нужным показателем преломления. Но этот процесс снижает механическую прочность древесины, требует много химикатов и энергии, оставляет много «плохих» отходов.

Ученые предложили другой способ: менять структуру лигнина с помощью солнечной энергии. Этот метод сохраняет большую часть лигнина, обеспечивающего прочность дерева, но значительно сокращает потребление химикатов и энергии, а также время обработки.

На дерево сначала наносят перекись водорода. Затем облучают ультрафиолетом (можно просто оставить древесину на солнце примерно на час) — это удаляет светопоглощающие хромофоры лигнина. Полученная прозрачная древесина толщиной около 1 мм показала высокий коэффициент пропускания (более 90%), высокую матовость (более 60%) и гораздо большую прочность, чем сделанная старым способом. Также на такой поверхности можно создавать рисунки. Делать прозрачное дерево новым способом можно из натуральной древесины, распиленной как поперечно, так и продольно. Качество пропускания света от этого не меняется.

6 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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