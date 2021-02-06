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В Сирии разбился российский БПЛА ZALA 421-16EM (видео)
В открытых источниках было опубликовано видео упавшего в сирийской провинции Хама российского разведывательного беспилотного летательного аппарата производства компании ZALA AERO GROUP. Судя по останкам БПЛА, речь идёт о модели среднего радиуса действия ZALA 421-16EM.
Согласно имеющейся информации российский БПЛА упал не по причине внешнего воздействия, а из-за технической неисправности.
БПЛА модификации ZALA 421-16 впервые был представлен на выставке МАКС-2011. Версия ZALA 421-16EM способна осуществлять видеонаблюдение в радиусе 20 км, действие радиоканала ограничено радиусом 50 км. Навигация обеспечивается посредством ИНС с коррекцией GPS/ГЛОНАСС, а так же радиодальномера.
Вероятнее всего падение БПЛА произошло по причине потери управления оператором.
Источник: Информационный навигатор
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