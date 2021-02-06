В Израиле благодаря вакцинации резко снижается заболеваемость среди пожилых людей

Профессор биоинформатики из Института Вайцмана Эран Сегаль полон оптимизма, анализируя воздействие вакцинации на эпидемиологическую ситуацию в Израиле. Картина может быть не такой радужной, если смотреть на общие цифры новых инфицированных и тяжелых больных, но Сегаль обращает внимание на другой обнадеживающий показатель — резкое снижение заболеваемости среди людей в возрасте 60+. Он сообщил 12 каналу, что за последние две недели этой категории заболеваемость снизилась на 43%. По вчерашним данным минздрава, две дозы вакцины получили 84,8% 70-летних, 78,9% 90-летних, 77,7% 80-летних и 66,5% 60-летних.

Число больных в тяжелом состоянии в этом возрасте упало на 33%, а в критическом состоянии на 29%.

Это значительно более резкое снижение показателей по сравнению с людьми моложе 50 лет, где уровень вакцинации в несколько раз ниже: 42% у 50-летних (две дозы) и 23,3% у 40-летних. Большая разница зафиксирована и в сравнении с населенными пунктами с большим числом вакцино-отказников.

Профессор Сегаль подчеркивает, что подобных падений заболеваемости в определенной возрастной категории не наблюдалось в предыдущие две блокады. Это укрепляет версию влияния вакцинации на эпидемиологическую обстановку. Эта тенденция будет усиливаться по мере вакцинации второй дозой в ближайшую неделю. Растет число городов, в которых 80% жителей уже получили свидетельство о полной вакцинации.

На этом хорошие новости от профессора Сегала заканчиваются. Плохие же в том, что британский штамм получил на этой неделе новую мутацию E484K, которая есть и у южноафриканского штамма, менее поддающегося воздействию вакцины. Британские ученые обнаружили эту новую мутацию в 11 случаях из 200 образцов. Чтобы держать ситуацию под контролем, Сегаль предлагает проводить генетическое секвенирование вируса у всех заразившихся вакцинированных.

Он также подчеркивает, что рост общего числа инфицированных нейтрализует в значительной мере эффект от вакцинации, так как эффективность вакцины не 100-процентная. Поэтому он призывает выходить из локдауна постепенно, с двухнедельными перерывами между стадиями выхода.

https://news.israelinfo.co.il/health/92696