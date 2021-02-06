Увлекательные фильмы, которые вдохновят на путешествие в Италию — что посмотреть

Италия – страна, которой можно вдохновляться бесконечно. Но, если вы сомневаетесь ехать туда, или, если путешествие в этот маленький рай на земле вам в ближайшее время не светит – есть неплохой вариант, как с этим быть: залезайте под плед, наливайте в чашку чай и просматривайте фильмы, которые убедят отправиться в Италию.
Мы подготовили подборку атмосферных лент об этой стране, после которых вы непременно будете собирать чемодан.
«Письма к Джульетте» / Letters to Juliet
Год выхода: 2010
Жанр: романтика, драма
Режиссер: Андреа Гуэрра
Главные роли: Аманда Сейфрид, Ванесса Редгрейв, Кристофер Иген, Франко Неро
Верона – идеальная декорация и полноценная действующее лицо этого фильма. В городе любви американка София вместе с другими волонтерами отвечает на письма к Джульетте. Героиня находит письмо 60-летней давности, в котором женщина – Клэр Смиф рассказывает о своих сильных чувствах к молодому человеку. София встречается с уже пожилой Клэр и уговаривает ее отправиться в путешествие по Италии и отыскать любовь всей ее жизни. Респектабельный внук, сопровождающий леди в поездке, против авантюрной идеи, но ему очень нравится София, только вот есть проблема, она помолвлена…
В кадре появляются захватывающие по красоте места: это и королева Верона с ее ареной, и средневековая деревня Суави, и озеро Гарда и невероятно душевная Тоскана.
«Идеальные незнакомцы» / Perfetti sconosciuti
Год выхода: 2016
Жанр: комедия, драма
Режиссер: Паоло Дженовезе
Главные роли: Джузеппе Баттистон, Анна Фольетта, Марк Джаллини, Эдоардо Лео
Друзья планируют посмотреть лунное затмение. Многие из них давно имеют счастливые семьи, а кто-то нашел новую подружку, однако не спешит представить ее друзьям. Постепенно пустая светская беседа всем надоедает и кому-то приходит идея провести игру «правда». Друзья начинают зачитывать вслух сообщения с телефонов друг друга, а все звонки принимают через громкую связь. Вечер перестает быть скучным. Игра принимает опасные обороты, которые угрожают развалом многолетней дружбы. И все это на фоне живописных пейзажей Италии.
«Большой всплеск» / A Bigger Splash
Год выхода: 2016
Жанр: детектив, драма
Режиссер: Лука Гуаданьино
Главные роли: Дакота Джонсон, Рэйф Файнс, Шонартс, Тильда Суинтон
После операции на голосовых связках известная рок-дива Мариенн вместе со своим молодым бойфрендом – кинорежиссером Полом отдыхает на итальянском острове. Неожиданно к ним присоединяются ее бывший возлюбленный Гарри и его дочь Пенелопа. Гарри пытается снова завоевать сердце Мариенн, в то время, как Пенелопа пытается соблазнить Пола…
«Римские приключения» / To Rome with love
Год выхода: 2012
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Вуди Аллен
Главные роли: Вуди Аллен, Пенелопа Крус, Алек Болдуин, Грета Гервиг, Элисон Пилл
Фильм рассказывает о событиях, происходящих в одном из самых удивительных городов – Риме. В нем переплетаются несколько историй, создавая интересный и захватывающий сюжет. Архитектор в возрасте, которому Рим словно дал вторую жизнь, молодая супружеская пара из небольшого городка, приехавшая в поисках романтики, постановщик опер, который нашел себе новую потенциальную звезду и настоящая знаменитость, которая еще буквально вчера была никем. Все они почувствуют на себе магический ощупь древних улиц, которые помнят еще марше солдат давно исчезнувшей империи.
В кадре появляется Рим: фонтан Треви, Алтарь Мира, Площадь Венеция и другие известные локации.
«Турист» / The Tourist
Год выхода: 2010
Жанр: боевик, триллер
Режиссер: Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Главные роли: Джонни Депп, Анджелина Джоли, Пол Бетанни, Тимати Далтон
Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Раненое сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей. Венеция показана настолько привлекательно, что сразу после просмотра хочется купить билеты, забронировать номер в каком-то дворце и отправиться в поездку.
«Римские свидания» / All Roads Lead to Rome
Год выхода: 2015
Жанр: комедия
Режиссер: Элла Лемхаген
Главные роли: Сара Джессика Паркер, Рози Дэй, Рауль Бова, Клаудия Кардинале
В Мэгги все спланировано для идеального отпуска – солнце Рима и море Тосканы. Вот только ее 16-летняя дочь Саммер мечтает улететь обратно в Штаты к своему бойфренду, а Мэгги случайно встречает свою первую любовь – сердцееда Луку и его взбалмошную мамашу, которая тоже норовит убежать из дома к тайному возлюбленному. Расслабленный отдых оборачивается головокружительной погоней на красном Alfa Romeo за беглянками-родственницами и собственным счастьем.
События фильма разворачиваются в Риме и его окрестностях.
Приятного просмотра!
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