Ученые выяснили, на какую часть мужского тела женщины чаще обращают внимание

Исследование с участием 9 тысяч американских мужчин провели в США, чтобы выяснить, как должен выглядеть идеал мужской красоты. Как передает medikforum.ru, для этого ученые измерили пропорции каждого участника исследования, которые были привлечены из числа солдат американской армии.

Таким образом ученым удалось сгенерировать «среднюю» модель мужчины, над которой они начали экспериментировать, поочередно уменьшая и удлиняя ему самые разные части тела.

Фокус-группа, состоящая из нескольких сотен женщин, которым были показаны получившиеся «образцы» мужчины, выше всего оценила фигуру, имеющую более длинные ноги, нежели у среднестатистического мужчины. Однако ноги при этом не должны быть больше половины всего тела по длине, а если это так, то мужчина уже становился менее привлекательным.

Ученые говорят, что выбирая длинноногих мужчин, женщины интуитивно «голосовали» за «самца», менее подверженного различным заболеваниям, поскольку известно, что у длинноногих реже встречается диабет 2-го типа, повышенное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, удалось выяснить, что длина ног зависит не только от природных особенностей организма, но и от условий, в которых рос будущий мужчина. В частности, было установлено, что хорошее питание и комфортная психологическая среда способствуют общему эстетически пропорциональному развитию тела и росту конечностей.