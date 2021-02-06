Ученые показали, как сперматозоиды «дерутся» на пути к яйцеклетке

В попытке добраться до яйцеклетки сперматозоиды конкурируют, иногда довольно «агрессивно», в том числе вмешиваются в траекторию движения и сбивают друг друга с пути. Об этом рассказали специалисты Института молекулярной генетики им. Макса Планка в Берлине, материал опубликован в журнале PLoS Genetics.

По словам ученых, наиболее высокие шансы на успех имеют сперматозоиды с т-гаплотипом — совокупностью различных форм одного и того же гена на локусах одной хромосомы, обычно наследуемых вместе. Такие сперматозоиды двигаются быстрее остальных и имеют меньше отклонений в траектории. Специалисты объясняют — все дело в белке RAC1, задача которого — передавать сигналы с поверхности сперматозоида внутрь, активируя другие белки. Он, скорее всего, играет существенную роль в перемещении сперматозоидов.

Фактически, сперматозоиды с т-гаплотипом способны вывести из строя остальные сперматозоиды, указывает ученый Бернхард Херрман. По его словам, т-гаплотип «отравляет» все сперматозоиды, но в то же время производит противоядие, которое действует только на сперматозоиды с т-гаплотипом, защищая их. Конкурентоспособность отдельных сперматозоидов зависит от оптимального уровня активности RAC1, добавляет другой эксперт Александра Амарал.

Отметим, исследование проводилось на грызунах. Материалом служила их сперма. Насколько эти выводы актуальны для людей, пока не ясно.