США назвали сроки возвращения к ядерной сделке с Ираном

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала сроки возвращения США к ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, сроки зависят от того, когда Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках соглашения.

«Если Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках СВПД , то США сделают то же самое и затем используют это в качестве платформы для достижения более долгосрочной и прочной договоренности, которая также будет касаться других сфер, вызывающих обеспокоенность», — заявила Псаки.

В январе 2020 года Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД. В начале мая 2018-го бывший президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией.