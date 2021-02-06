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София Ротару сильно поправилась

Судя по фото и видео, на воронежском корпоративе София Ротару предстала несколько располневшей, но со звонким голосом

София Ротару сильно поправилась — фото попали в сеть с корпоратива. Как говорят, Софию Ротару «выписал» к себе на 50-летний юбилей некий бизнесмен из Воронежа.

По слухам гонорар певицы составил 9 000 000 рублей и, надо полагать, заказчик остался доволен. Судя по фото, София Михайловна выглядела прекрасно, хотя и несколько располнела.

София Ротару на корпоративе в Воронеже

Судя по фото и видео, на воронежском корпоративе София Ротару предстала несколько располневшей, но со звонким голосом

А вот судя по видео, на голосовых данных возрастные изменения никак не отразились. Если, конечно, Ротару не помогала фонограмма.

Стоит добавить, что 50-летие бизнесмена отмечали в Voronezh Marriott, а судя по обилию армянских фамилий в постах, к людям этой национальности вечеринка имела непосредственное отношение. Да, и тот счастливчик, с которым София Михайловна кружила в танце, говорит об этом же.

6 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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