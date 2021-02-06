София Ротару сильно поправилась — фото попали в сеть с корпоратива. Как говорят, Софию Ротару «выписал» к себе на 50-летний юбилей некий бизнесмен из Воронежа.

По слухам гонорар певицы составил 9 000 000 рублей и, надо полагать, заказчик остался доволен. Судя по фото, София Михайловна выглядела прекрасно, хотя и несколько располнела.