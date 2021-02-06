С Украины окончательно снята какая-либо ответственность за катастрофу MH17, а виновник — Россия

Сегодня в деле МН17 оглушительно лопнул еще один пузырь, раздутый российской пропагандой — голландцы опубликовали отчёт расследования аспектов незакрытия Украиной воздушного пространства над зоной АТО, инициированного запросом парламента Нидерландов.

Документ интереснейший — он анализирует схожие ситуации по всему миру за последние 30 лет.

Вывод расследования однозначен — НЕТ ОСНОВАНИЙ привлекать Украину в качестве виновной в гибели рейса МН17 и 298 человек на его борту.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2021D05417&id=2021Z02486&fbclid=IwAR1We0nQ0rccmFFzAabxogluxXkJNojjWPWXpY6xcVzh4rpZ8xJbPegw6Bw

Сопроводительное письмо министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока парламенту Нидерландов:

«Уважаемый господин председатель,

Настоящим письмом уведомляю Палату представителей от своего имени и от имени министра юстиции и безопасности об исполнении запроса к правительству, поданного господином ван Дамом совместно с другими депутатами 1 октября 2019 г., с просьбой выяснить, какие существуют возможности для проведения полноценного расследования в отношении закрытия воздушного пространства над Востоком Украины и над прилежащими территориями и проинформировать об этом Палату представителей. (Парламентский документ 33997, № 145). В качестве приложения к этому письму в Палату представителей вы найдете заключительный отчет Фонда Безопасности Полетов о проведённом в этой связи дальнейшем расследовании, а также резюме этого отчёта на нидерландском языке, предоставленное Министерством иностранных дел. Далее в письме следует выражение высокой оценки от имени кабинета министров.

Вступительное слово.

Прежде всего, правительство хотело бы выразить признательность за этот всеобъемлющий и тщательно составленный отчет. Правительство считает, что этот отчет способствует пониманию практики государств в отношении закрытия воздушного пространства над зонами конфликтов, а также, в частности, пониманию фактических обстоятельств закрытия воздушного пространства над восточной Украиной и граничащих с этой местностью территорий как до крушения рейса MH17, так и в момент крушения. Таким образом, этот отчет является ценным дополнением к расследованию Совета Безопасности Нидерландов причин крушения рейса MH17 (OVV, 13 октября 2015 г.), в котором также был затронут вопрос закрытия воздушного пространства над восточной Украиной.

Выводы отчёта по подтемам.

Как указано в письме в Палату представителей от 1 мая 2020 года (Парламентский документ 33997, № 152 от 1 мая 2020 года), дополнительное фактическое расследование было проведено на основе трех подтем. Ниже приводятся выводы отчёта по каждой из подтем.

i) Репрезентативная инвентаризация практики государств по использованию воздушных коридоров гражданской авиации над зонами конфликтов за последние 20-30 лет

За период с 1985- по 2020 гг. Фонд Безопасности Полетов дополнительно проанализировал 34 случая сбития гражданских самолетов над зонами конфликтов. Основываясь на этом анализе, в отчете говорится, что, по-видимому, не существует общепринятой практики государств полностью закрывать воздушное пространство над зонами конфликтов.

Как уже было указано ранее в ответ на отчет Совеьа по безопасности Нидерландов (DSB), это наблюдение еще раз подчеркивает важность постоянных усилий Нидерландов и всего международного сообщества по повышению безопасности гражданской авиации, когда речь идет о полетах над зонами конфликтов.

Нидерланды будут продолжать прилагать усилия в этом направлении и в будущем, среди прочего, играя активную роль в Международной организации гражданской авиации (ICAO) и ЕС, а также в качестве соучредителя Консультативного Комитета по Безопасному Воздушному Пространству, созданного в рамках Канадской Инициативы по Безопасному Воздушному Пространству при поддержке Нидерландов.

ii) Фактическое расследование закрытия воздушного пространства над восточной Украиной с 1 марта 2014 года до его полного закрытия после крушения рейса MH17 17 июля 2014 года.

В отчете говорится, что на основе доступной информации, включая информацию, предоставленную украинскими властями в контексте расследования, установлено недостаточное количество фактов, которые могли бы указывать на то, что украинские власти, которые на тот период отвечали за безопасность гражданской авиации над востоком Украины, знали или могли знать об угрозе для гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта. В связи с этим, правительство не видит оснований для пересмотра своей предыдущей позиции (парламентский документ 33997, №137 от 2 мая 2019 г.), а именно, вывода о том, что в настоящее время нет достаточно убедительных юридических доказательств для открытия юридической процедуры по привлечению Украины к ответственности в связи с неполным закрытием ею своего воздушного пространства.

iii) Фактическое расследование закрытия воздушного пространства над территорией Российской Федерации, граничащей с восточной Украиной, с 1 марта 2014 года до его полного закрытия после сбития рейса MH17 17 июля 2014 года.

На основании имеющейся информации, в том числе информации, предоставленной российскими властями в контексте расследования, в отчёте говорится, что установлено недостаточно фактов, которые могли бы указывать на то, что российские власти, которые на то время несли ответственность за безопасность гражданской авиации над граничащей с Украиной российской территорией, знали или могли знать об угрозе для гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта.

Правительство подчеркивает, что результаты расследования не влияют на предыдущую позицию правительства (Парламентский документ 33997, № 117 от 25 мая 2018 г.), а именно, что РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СБИТИЕ MH17 [капслок мой, В.Л.].

Сотрудничество России и Украины

Как уже упоминалось в ходе пленарных парламентских прений 1 октября 2019 года, для проведения фактического расследования по запросу Палаты представителей было необходимо сотрудничество Украины и Российской Федерации. По дипломатическим каналам, а также через министра иностранных дел, было несколько контактов как с Российской Федерацией, так и с Украиной по поводу проведения расследования, и всегда подчеркивалась важность сотрудничества. На практике реализация этого сотрудничества заняла больше времени, чем предполагалось. Ответы Украины и России на вопросы Фонда Безопасности Полетов включены в приложения к отчету. Отчет также будет представлен послам Украины и России.

Заключение

Наконец, кабинет министров хотел бы еще раз подчеркнуть, что для нас главным приоритетом всегда были и остаются установление истины, справедливость и привлечение виновных к ответственности. Ради погибших на рейсе MH17 298 пассажиров и их родственников.

Министр иностранных дел,

Стеф Блок»

первоисточник в формате DOC: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=960a2c03-7bda-4179-b7f0-5773c9b18c0d&title=Reactie%20op%20de%20uitvoering%20van%20de%20motie%20van%20het%20lid%20Van%20Dam%20c.s.%20over%20aanvullend%20feitelijk%20onderzoek%20naar%20het%20sluiten%20van%20het%20luchtruim%20boven%20en%20rondom%20Oost-Oekra%C3%AFne%20%28Kamerstuk%2033997-145%29.docx

Прямая ссылка на полный англоязычный вариант отчета в формате PDF: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=14d31fd2-d839-48b5-85d3-11be55240223&title=Factual%20inquiry%20into%20the%20airspace%20closure%20above%20and%20around%20eastern%20Ukraine%20in%20relation%20to%20the%20downing%20of%20Flight%20MH17.pdf