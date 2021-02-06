Режиссер «Вечных» превратит «Дракулу» в фантастический вестерн

Создательница фильмов «Вечные» и «Земля кочевников» Хлоя Чжао экранизирует для студии Universal знаменитое произведение Брэма Стокера «Дракула». По сведениям издания The Hollywood Reporter, речь идет о превращении популярной истории в футуристический фантастический вестерн.

«Я всегда была очарована вампирами и концепцией Иных, которую они воплощают. Я очень рада возможности работать с Донной, Питером и командой Universal, чтобы переосмыслить такого любимого персонажа», — говорится в заявлении режиссера.

Отметим, что новая версия «Дракулы» запущена в производство, когда студия готовится отпраздновать 90-летие классического фильма Тода Браунинга, в котором снялся Бела Лугоши.

Напомним, что в конце 2020 года стало известно, что Universal намерена снять фильм, посвященный другому персонажу из произведения Стокера — Ван Хельсингу. Сообщалось, что постановщиком назначен Джулиус Эйвери, создатель боевика «Оверлорд». Джеймс Ван намерен курировать проект в качестве продюсера.

Студия собирается развивать так называемую «Темную Киновселенную», состоящую из историй популярных в кинематографе монстров и злодеев.