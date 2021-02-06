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Натали Портман раскритиковала классические сказки из-за «большого числа мужчин»

Натали Портман раскритиковала классические сказки

Актриса выпустила свою первую книгу под названием «Басни Натали Портман». В ней звезда переработала сюжеты трех детских сказок: «Черепаха и заяц», «Три поросенка» и «Мышь городская и мышь деревенская».

По словам Портман, она еще в детстве заметила, что в классических сказках преобладают мужские персонажи — актриса же хочет познакомить свою дочку Амалию с миром, который «включает в себя множество гендеров, а не отражает преимущественно мужской мир». В планах у Натали издать еще несколько книг.

Отметим, что Портман считает, что и сказки о принцессах уже не актуальны. Так, она нелестно отзывается о всеми любимой «Золушке». «Сначала вы должны поместиться в туфлю, и только одна девушка может это сделать. Но принц не помнит ее лица, несмотря на то, что танцевал с ней прошлой ночью. Мол, это не имеет смысла! Это оскорбительно!» — заявила звезда.

6 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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