Моника Беллуччи засветилась в элегантной съемке

В последнее время роскошная итальянка балует нас красивыми фотосессиями для глянца и знаменитых компаний. Например, на днях появились кадры из рекламной кампании для французского ювелирного дома.

56-летняя актриса подчеркнула свою красоту луками в элегантном и маскулинном стиле. Хотя основной акцент должен быть на Cartier, пропустить мимо внимания стройные ножки Моники в черном боди — недопустимо.

Поэтому предлагаем воспользоваться моментом и насладиться эстетикой съемки и красотой Беллуччи.