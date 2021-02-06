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Моника Беллуччи засветилась в элегантной съемке

Моника Беллуччи в элегантной съемке

В последнее время роскошная итальянка балует нас красивыми фотосессиями для глянца и знаменитых компаний. Например, на днях появились кадры из рекламной кампании для французского ювелирного дома.

56-летняя актриса подчеркнула свою красоту луками в элегантном и маскулинном стиле. Хотя основной акцент должен быть на Cartier, пропустить мимо внимания стройные ножки Моники в черном боди — недопустимо.

Поэтому предлагаем воспользоваться моментом и насладиться эстетикой съемки и красотой Беллуччи.

6 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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