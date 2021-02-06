Молодые израильтянки через суд добиваются призыва в элитные спецподразделения

Наоми Леви-Ашкенази и Сапир Агив — так зовут девушек — младших сержантов ЦАХАЛа, недавно отчисленных с курсов офицеров ВМФ. Юноши, оказавшиеся в таком положении, обычно получают шанс продолжить службу в элитном спецподразделении «Дувдеван». Его бойцы действуют в Иудее и Самарии и специализируются на захвате и уничтожении вооружённых террористов, часто маскируясь под местных арабских жителей. Оказалось, однако, что эта неписаная традиция распространяется лишь на военнослужащих мужского пола.

Девушки-солдатки настаивают на своем праве пройти отбор в «Дувдеван», угрожая в противном случае подачей иска в Высший суд справедливости (БАГАЦ), — сообщает «Исраэль ха-Йом». В скобках отметим, что Сапир Агив является религиозной.

Пока сержанты ограничилась поданным через адвоката обращением к начальнику Генштаба генерал-лейтенанту Авиву Кохави. «Не понимаю — будь я юношей, то должна была бы пройти ряд испытаний, так почему у меня нет возможности перейти в элитный отряд, только потому, что я девушка», — написала Сапир на своей странице в Facebook.

Женщина-офицер «Хаганы» с автоматом «Стен», 1948 На учениях, 2010-е

Осенью 2020 года БАГАЦ дал Армии обороны Израиля пять месяцев на рассмотрение вопроса об интеграции женщин в элитные боевые подразделения. Это решение стало победой четырех девушек, подавших петицию против министра обороны, требуя позволить им пройти конкурсный отбор в «Сайерет Маткаль» (спецназ Генштаба), «Шайетет 13» (морские коммандос) и уже упомянутый «Дувдеван».

Заявители добиваются, чтобы суд признал запрет девушкам служить в элитных подразделениях «противозаконным и противоречащим принципу равных возможностей». Мика Клигер хочет призваться в «Голани», Гали Нишри мечтает о «Шайетет 13», Омер Сария рассчитывает на красный берет десантника, а Мор Лидани планирует служить в «Дувдеван». «Мы не просим изменить требования для нас — просто позвольте нам попробовать, и если мы справимся, то примите в состав этих подразделений», — заявила Мор в интервью Channel 12.

Девушки — выпускницы летных курсов, 2017

Четверть века назад призывница Элис Миллер подала иск в БАГАЦ в связи с отказом принять ее на лётный курс. Тогдашний президент Израиля, бывший главком ВВС Эзер Вейцман заявил, что девушки станут пилотами, когда у него волосы вырастут на ладонях. На сегодняшний день в израильских ВВС отслужили или продолжают служить более 50 женщин-пилотов, а два года назад 35-летняя женщина, мать двоих детей, впервые была назначена командиром боевой авиаэскадрильи.

В том же 2018-м четыре израильтянки стали командирами танковых экипажей, в целом уже более 90% должностей в ЦАХАЛе доступны для женщин. Но не все. В ближайшие месяцы станет ясно, падут ли последние гендерные ограничения — и не исключено, что через несколько лет мы увидим женщину в должности командира подводной лодки или во главе контртеррористической группы.

Борис Вайнер

http://hadashot.kiev.ua/node/1677