Тогда и сейчас: как изменились актеры семейной комедии «Бетховен» София Ротару сильно поправилась » Мобильник научили заряжать о радиоволн Устройство Freevolt разработано Полом Драйсоном при поддержке Лондонского имперского колледжа. Freevolt – это настоящий всеядный «пожиратель» бесхозных сигналов от телевизоров, Wi-Fi, мобильных сетей, «переварив» которые он превращает в полезное электричество. По мнению Драйсона, главная проблема заключалась в том, что ему пришлось иметь дело с очень слабыми сигналами. Freevolt обладает способностью извлекать из ВЧ сигнала именно полезную энергию.







Способность Freevolt поглощать энергию волн в большом диапазоне частот позволяет использовать его для питания небольших носимых устройств, радиомаяков и различных датчиков. Принцип его работы следующий. Антенна улавливает сигнал и передает его на ректификационную схему, которая преобразует его в постоянный ток. Далее ток поступает в модуль управления питанием, где напряжение повышается до уровня, необходимого для зарядки аккумулятора или супер-конденсатора.Способность Freevolt поглощать энергию волн в большом диапазоне частот позволяет использовать его для питания небольших носимых устройств, радиомаяков и различных датчиков.