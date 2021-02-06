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Мобильник научили заряжать о радиоволн

Устройство Freevolt разработано Полом Драйсоном при поддержке Лондонского имперского колледжа. Freevolt – это настоящий всеядный «пожиратель» бесхозных сигналов от телевизоров, Wi-Fi, мобильных сетей, «переварив» которые он превращает в полезное электричество. По мнению Драйсона, главная проблема заключалась в том, что ему пришлось иметь дело с очень слабыми сигналами. Freevolt обладает способностью извлекать из ВЧ сигнала именно полезную энергию.

Принцип его работы следующий. Антенна улавливает сигнал и передает его на ректификационную схему, которая преобразует его в постоянный ток. Далее ток поступает в модуль управления питанием, где напряжение повышается до уровня, необходимого для зарядки аккумулятора или супер-конденсатора.

Способность Freevolt поглощать энергию волн в большом диапазоне частот позволяет использовать его для питания небольших носимых устройств, радиомаяков и различных датчиков.
6 февраля, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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