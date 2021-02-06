Мобильник научили заряжать о радиоволн

Устройство Freevolt разработано Полом Драйсоном при поддержке Лондонского имперского колледжа. Freevolt – это настоящий всеядный «пожиратель» бесхозных сигналов от телевизоров, Wi-Fi, мобильных сетей, «переварив» которые он превращает в полезное электричество. По мнению Драйсона, главная проблема заключалась в том, что ему пришлось иметь дело с очень слабыми сигналами. Freevolt обладает способностью извлекать из ВЧ сигнала именно полезную энергию.
Способность Freevolt поглощать энергию волн в большом диапазоне частот позволяет использовать его для питания небольших носимых устройств, радиомаяков и различных датчиков.
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