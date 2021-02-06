Мишель Уильямс сыграет в байопике об актрисе Пегги Ли

Мишель Уильямс получила главную роль в новом биографическом проекте под названием «Лихорадка». Фильм расскажет о жизни и карьере джазовой артистки и актрисы Пегги Ли. Предполагается, что режиссёром может стать Тодд Хейнс, известный по ленте «Кэрол» и сериалу «Милдред Пирс».

Над сценарием поработала Нора Эфрон («Когда Гарри встретил Салли», «Неспящие в Сиэтле»), которая скончалась в 2012 году. После этого проект долгое время был на паузе, но сейчас его запустили вновь. Тогда предполагалось, что главную роль исполнит Риз Уизерспун, но теперь она займётся лишь продюсированием. Также одной из продюсерок выступит певица Билли Айлиш.

Пик славы Пегги Ли пришёлся на 1940-е годы, когда она стала исполнять джаз. С 1950-х Ли начала играть в кино и получила номинацию на «Оскар» за ленту «Блюз Пита Келли». Кроме того, она написала несколько песен для мультфильма «Леди и Бродяга», а также номинировалась на «Грэмми» 12 раз и записала десятки альбомов. Актриса и певица скончалась в 2002 году в возрасте 81 года.