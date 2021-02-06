Меркель назвала «неоправданной» высылку дипломатов из России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «неоправданной» высылку из России трех европейских дипломатов.

«Я хочу сказать, что во время совещания мы узнали о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями в поддержку Навального. Мы считаем эту высылку неоправданной», — сказала она на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам онлайн-заседания совместного совета безопасности и обороны двух стран.

По словам Меркель, высылка дипломатов — это «еще один аспект отхода России от принципов верховенства закона».

В пятницу российский МИД сообщил о решении объявить персонами нон грата трех дипломатов из Швеции, Польши и Германии, причина — участие в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального.