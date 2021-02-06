Из-за нехватки воды оккупанты готовятся в Крыму к чрезвычайной ситуации

В Крыму представители оккупационной «власти» разрабатывают план противодействия чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть из-за дефицита воды. Об этом сообщает так называемый министр «чрезвычайных ситуаций в Крыму» Сергей Садаклиев.

«Одно из направлений министерства — рассмотреть все риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с низким уровнем воды в водохранилищах и почасовой подачей воды населению. В этом направлении есть наработки, скажем так, задачи, которые мы состоянию на 1 мая выполним в полном объеме» — пообещал новый «министр» Садаклиев.

Источник: Ассоциация реинтеграции Крыма

Осадки себя не оправдали, а на другое у оккупантов надежды не было. Хотя, отключи они от водоснабжения десяток военных баз и войсковых частей, которые сейчас на полуострове растут как грибы, то людям бы всего хватило… Но — нет. Люди для оккупантов всегда были расходным материалом — главное грозить мировому империализму из самого сердца Чёрного моря.