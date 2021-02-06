«Хабад» уволил раввина-антипрививочника за публикации в социальных сетях

Посланник Хабада в Массачусетсе был уволен после нескольких месяцев публикаций в социальных сетях сообщений, в которых он выступал против ограничений, связанных с пандемией, и использования масок, сообщает JTA.

В последние недели раввин Майкл Грин, работающий посланником хасидского движения в Вестборо почти 20 лет, призывал своих последователей не вакцинироваться новыми вакцинами от Covid-19. «Это НЕ иммунизация. Это массовая стерилизация», – написал он на прошлой неделе, сообщает «Haaretz». Антипрививочники составляют небольшое меньшинство в ортодоксальных общинах. В 2019 году сопротивление вакцинации привело ко вспышке кори в ортодоксальных кварталах в Бруклине и округе Рокленд, штат Нью-Йорк, которая была решительно подавлена с помощью кампаний вакцинации, проводимых правительством и общественными организациями, а также запрета непривитым детям посещать школы.

Во время пандемии Covid-19, когда некоторые ортодоксальные общины не соблюдали правила ношения масок и социального дистанцирования, дезинформация о новых вакцинах распространялась в течение нескольких месяцев. Грин, очевидно, пропагандировал свои воззрения на вакцины после эпидемии кори 2019 года, но во время пандемии количество этих сообщений увеличилось.

Раввин Мендель Фогельман, директор «Хабада» в Центральном Массачусетсе, заявил «Haaretz», что сообщения Грина в социальных сетях «противоречат миссии организации и прямо противоречат священной задаче, для которой он был назначен». «Стало ясно, что нашим единственным выходом из ситуации было увольнение», – заявил Фогельман. Грин был уволен 27 января.

https://lechaim.ru/news/habad-uvolil-ravvina-antiprivivochnika-za-publikatsii-v-sotsialnyh-setyah/