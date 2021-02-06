Древние викинги, в зубах которых обнаружили вирус оспы, вероятно заразили всю Европу

Пока в 1980 году не провели масштабную вакцинацию против натуральной оспы, болезнь убивала около трети зараженных. В XX веке от оспы умерло около 300 миллионов человек. Еще 30% больных оспой после выздоровления и обретения стойкого иммунитета могли лишиться зрения. Почти у всех переболевших навсегда оставались глубокие рубцы на теле на местах бывших язв.



Ученые полагают, что вирус натуральной оспы мог произойти от вирусов животных около 12 тысяч лет назад. Но доказательств столь давнего происхождения смертоносного микроорганизма до сих пор получено не было. Самые ранние «следы» вируса оспы относились к XVII веку. 24 июля в журнале Science появилась статья группы ученых под руководством профессора Эске Виллерслев из Кембриджского университета, в которой авторы впервые описывают штамм вируса оспы, существовавший 1400 лет назад.

Вирус обнаружили в зубах викингов, которые активно перемещались по Европе и могли распространять вирус также, как современные туристы разнесли SARS-CoV-2 по всей планете несколько месяцев назад. Команда исследователей обнаружила оспу в 11 местах захоронений викингов в Дании, Норвегии, России и Великобритании.

Генетический код обнаруженных вирусов оспы отличается от кода вируса, который был побежден в XX веке. Вымерший тип натуральной оспы был генетически ближе к болезни, поражающей животных. Отличия в генах показали ученым, как развивался вирус. Понимание эволюции вируса натуральной оспы поможет ученым отследить мутации и выявить приспособительные механизмы других микроорганизмов. Эти знания необходимы для борьбы с заболеваниями, вызываемыми быстро мутирующими вирусами.