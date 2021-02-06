Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева превратилась в удивительную крассавицу

Вчера в сети появилась обложка нового номера французского Elle, главной героиней которого стала 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева.

Сегодня же начинающая модель опубликовала на своей странице в инстаграме несколько снимков, которые были напечатаны внутри номера. Несколько фото для нового номера были сделаны черно-белыми, а остальные оставили цветными, как на заглавном кадре.

Дева Кассель Еще раз спасибо Elle за невероятную съемку. Также благодарю потрясающих людей, с которыми мне посчастливилось поработать,

— подписала Дева один из снимков, на котором предстала в корсете от Intimissimi.

Новые фото в инстаграме модели вызвали восторг у подписчиков: в своих комментариях они отметили, что девушка явно пошла в свою знаменитую мать.

Ну вся в мать!

Моника Беллуччи, версия 2.0.

Выглядишь прямо как мама.

Дева, ты самая красивая девушка на Земле!

— рассыпались в комплиментах фолловеры.

Напомним, что это уже не первое появление Девы Кассель в глянце за последнее время. Осенью прошлого года она снялась для обложки того же издания — это была первая модная обложка девушки.

Давным-давно ты была маленькой девочкой. Время летит так быстро! Пусть жизнь бережет тебя, любовь моя, — так на первую съемку Девы для глянца отреагировала ее мама Моника Беллуччи.

Дева Кассель также уже успела сняться для рекламных кампаний таких брендов, как Dolce & Gabbana и Cartier. Известно, что сейчас дочь Касселя и Беллуччи тесно сотрудничает с парижским модельным агентством Karin Models, — с ним же работает и ее звездная мама.

Кстати, отец Девы Венсан Кассель и его супруга Тина Кунаки также порадовали поклонников новой фотосессией. Недавно они стали амбассадорами французского бренда одежды и аксессуаров The Kooples и снялись для их рекламной кампании сезона весна-лето — 2021. Эта коммерческая съемка стала для пары первой совместной работой.