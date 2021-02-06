Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева превратилась в удивительную крассавицу

Вчера в сети появилась обложка нового номера французского Elle, главной героиней которого стала 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева.
Сегодня же начинающая модель опубликовала на своей странице в инстаграме несколько снимков, которые были напечатаны внутри номера. Несколько фото для нового номера были сделаны черно-белыми, а остальные оставили цветными, как на заглавном кадре.
Дева КассельЕще раз спасибо Elle за невероятную съемку. Также благодарю потрясающих людей, с которыми мне посчастливилось поработать,
— подписала Дева один из снимков, на котором предстала в корсете от Intimissimi.
Новые фото в инстаграме модели вызвали восторг у подписчиков: в своих комментариях они отметили, что девушка явно пошла в свою знаменитую мать.
Ну вся в мать!
Моника Беллуччи, версия 2.0.
Выглядишь прямо как мама.
Дева, ты самая красивая девушка на Земле!
— рассыпались в комплиментах фолловеры.
Напомним, что это уже не первое появление Девы Кассель в глянце за последнее время. Осенью прошлого года она снялась для обложки того же издания — это была первая модная обложка девушки.
Давным-давно ты была маленькой девочкой. Время летит так быстро! Пусть жизнь бережет тебя, любовь моя,— так на первую съемку Девы для глянца отреагировала ее мама Моника Беллуччи.
Дева Кассель также уже успела сняться для рекламных кампаний таких брендов, как Dolce & Gabbana и Cartier. Известно, что сейчас дочь Касселя и Беллуччи тесно сотрудничает с парижским модельным агентством Karin Models, — с ним же работает и ее звездная мама.
Кстати, отец Девы Венсан Кассель и его супруга Тина Кунаки также порадовали поклонников новой фотосессией. Недавно они стали амбассадорами французского бренда одежды и аксессуаров The Kooples и снялись для их рекламной кампании сезона весна-лето — 2021. Эта коммерческая съемка стала для пары первой совместной работой.
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