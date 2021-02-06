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Бывший президент ЦАР обратился к Макрону с просьбой помочь в борьбе с режимом Туадера и российскими наемниками

Бывший президент Центральноафриканской республики написал французскому президенту Эмманюэлю Макрону официальное письмо, в котором попросил Францию оказать поддержку в борьбе с режимом Туадера и российской ЧВК Вагнер.
В обращении к Эмманюэлю Макрону говорится о необходимости поддержать «Коалицию патриотов» в их борьбе против “центрального правительства страны”, а так же российских наёмников, являющихся основной силовой опорой режима.
Данное письмо может послужить в дальнейшем основанием, для расширения деятельности Франции в регионе по оказанию поддержки повстанческим силам. С учётом политики поступательного возвращения Парижа на африканский плацдарм, не исключено, что вытеснение российского присутствия из ЦАР (в прошлом французская колония) в ближайшее время значительно ускорится.
6 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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