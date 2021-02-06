Австралийцы изобрели пассивный самоочищающийся опреснитель морской воды

Огромное количество людей в мире, по сведениям международных организаций до 2 млрд человек, лишены доступа к чистой питьевой воде. Между тем нас окружают океаны, наполненные соленой, не пригодной для использования в пищу воды. Решить проблему опреснения морской, соленой воды может изобретение австралийских ученых, создавших устройство использующее металлоорганические каркасы (MOF) и солнечный свет для получения пресной воды всего за 30 минут.



Научный коллектив из австралийского Университета Монаша создал специальный MOF под названием PSP-MIL-53 путем интеграции MIL-53 (материал для адсорбции молекул воды и диоксида углерода) и спиропиранакрилата (PSP). Одной из особенностей губкообразной структуры MOF является ее огромная площадь внутренней поверхности. Например, если взять PSP-MIL-53 объемом с одну чайную ложку, то площадь ее внутренней поверхности будет сопоставимо по величине с футбольным полем.

Принцип работы опреснительной системы PSP-MIL-53 состоит в абсорбции ионов солей из морской воды при контакте жидкости с поверхностью «наногубки». В ходе тестирования при 30 минутном контакте воды с MOF была осуществлена очистка с первоначального уровня растворенных твердых веществ (TDS) в 2233 ppm (посторонних частиц на миллион) до 500. При этом показатель пригодности воды для питья по нормам ВОЗ составляет 600 ppm.

Всего после четырех минут пребывания под солнечными лучами MOF был готов к повторному использованию. По оценкам ученых 1 кг MOF PSP-MIL-53 способен за один световой день опреснить 139,5 л. При этом для очищения установки потребуется возобновляемая солнечная энергия, избыток которой наблюдается именно в местности, где существует самая серьезная проблема с дефицитом пресной воды.