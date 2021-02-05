Заслуженные в боях израильские истребители улетели в Канаду на борту украинского лайнера

04.12.20 я уже писал о предстоящей поставке

снятых с вооружения ВВС Израиля F-16A/B («Нец») канадской гражданской компании Top Aces. 29 штук за 100 млн долларов. И вот 27.01.21 поставки начались, о чём на следующий день сообщил официальный сайт МО Израиля, а далее – и прочие новостные сайты.