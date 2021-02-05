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Заслуженные в боях израильские истребители улетели в Канаду на борту украинского лайнера

04.12.20 я уже писал о предстоящей поставке снятых с вооружения ВВС Израиля F-16A/B («Нец») канадской гражданской компании Top Aces. 29 штук за 100 млн долларов. И вот 27.01.21 поставки начались, о чём на следующий день сообщил официальный сайт МО Израиля, а далее – и прочие новостные сайты.

 

Согласно официальному сообщению, договор о поставках подготовлен Управлением оборонного экспорта МО Израиля (СИБАТ) и подписан гендиректором МО генерал-майором (рез.) Амиром Эшелем. Подтверждается количество 29, что касается цены, то сказано «десятки млн долларов». Компания Top Aces названа «американо-канадской».

Первая партия включает четыре «Нец». Самолёты отправлены в США на борту украинского транспортного самолёта Ан-124-100. Напомню, что «Нец» официально сняты с вооружения ВВС 26.12.16.

Кроме фото, МО опубликовало видео. В нём показан процесс погрузки и среди прочего сказано, что один из самолётов, F-16A Б/Н 129 был в первой четвёрке самолётов, бомбивших иракский ядерный реактор в 1981 г. А форум «Фреш» сообщает, что самолёты прошли ремонт и испытательные полёты в Израиле до поставки. Из 4 самолётов – 3 F-16A (Б/Н 129, 220 и 250) и 1 F-16B (Б/Н 017). Все F-16A имеют победы в воздушных боях:

    • Б/Н 220 – 1 сирийский МиГ-21, 09.06.82, пилот Амир Нахуми;
    • Б/Н 250 – 2 сирийских самолёта: МиГ-23 08.06.82, пилот Авишай Кнаан, МиГ-21 09.06.82, пилот Рои Тамир.

https://grimnir74.livejournal.com/13323202.html
5 февраля, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта
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