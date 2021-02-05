Заслуженные в боях израильские истребители улетели в Канаду на борту украинского лайнера

Первая партия включает четыре «Нец». Самолёты отправлены в США на борту украинского транспортного самолёта Ан-124-100. Напомню, что «Нец» официально сняты с вооружения ВВС 26.12.16.
-
- Б/Н 129 – 0.5 сирийского МиГ-23, 09.06.82, пилот Эйтан Стибе (будущий 2-й израильский космонавт; о нём и об этом бое я писал 17.11.20);
-
- Б/Н 220 – 1 сирийский МиГ-21, 09.06.82, пилот Амир Нахуми;
-
- Б/Н 250 – 2 сирийских самолёта: МиГ-23 08.06.82, пилот Авишай Кнаан, МиГ-21 09.06.82, пилот Рои Тамир.
Leave a Reply