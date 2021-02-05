Visa запустит универсальную систему для торговли криптовалютами

Платежный гигант Visa анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована банками.

Запуск продукта запланирован на конец текущего года. Первым пользователем сервиса станет цифровой банк First Boulevard.

Депозитарий Anchorage, первый в США криптобанк с федеральной лицензией, будет хранить биткоин и другие криптовалюты в интересах клиентов Visa. Anchorage получил лицензию Управления контролера денежного обращения США (OCC) в середине января.

Предполагается, что пользователи смогут выводить цифровые деньги на внешние кошельки. Это станет главным отличием от сервиса PayPal, в котором действуют ограничения на вывод.

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