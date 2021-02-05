Вера Брежнева примерила мужской костюм

Вера Брежнева, которая живет и работает в России, отметила свой день рождения. В среду, 3 февраля, артистке исполнилось 39 лет.

По случаю празднования дня рождения Брежнева опубликовала в Instagram серию портретов, на которых позирует, счастливо улыбаясь.

На снимках звезда запечатлена в сером брючном оверсайз-костюме, а ее раслабленный образ дополняет естественный макияж и легкие небрежные локоны.

«Встречаю свои 39 в лучшем состоянии, в идеальном настроении, с прекрасными людьми. Завтра буду отвечать на все сообщения, а сегодня наслаждаюсь каждым мгновением. Спасибо всем за невероятные пожелания и теплые поздравления! За каждое ваше слово!», — написала Брежнева в подписи к новым кадрам.