Великобритания выслала притворявшихся журналистами китайских шпионов

Великобритания за год выслала трех китайских шпионов, якобы работавших журналистами. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве.

По информации издания, разведчики притворялись сотрудниками Министерства государственной безопасности КНР. Однако британская контрразведка MI5 раскрыла их настоящие личности, после чего шпионов вынудили вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы заподозрили в шпионаже возможного китайского агента Кристину Фан, которая ранее проводила много времени с политиками Демократической партии в Калифорнии. За годы учебы в университете в Сан-Франциско ей удалось наладить контакты с местными политиками и получить должность сборщика пожертвований для конгрессмена Эрика Суолуэлла. Кроме того, китаянке приписывают сексуальные связи, утверждается, что она спала как минимум с двумя мэрами городов.

В конце января в СМИ появилась информация, что Великобритания планирует присоединиться к азиатскому аналогу НАТО, главным противником которого будет Китай. В частности, в США предлагают расширить уже существующий формат Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD), который нередко называют «азиатским НАТО». Источники СМИ в британском правительстве не отрицают, что Великобритания может войти в этот альянс.