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Удивившая фанатов новой внешностью Деми Мур показала лицо вблизи без макияжа

Кадр: Naomi / YouTube

Американская актриса и манекенщица Деми Мур, которая удивила зрителей модного показа изменениями во внешности, показала лицо вблизи. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале шоу No Filter with Naomi («Без фильтров с Наоми»).

58-летняя знаменитость дала 47-минутное интервью известной супермодели Наоми Кэмпбелл, в котором предстала перед зрителями передачи без макияжа в костюме черного цвета. Ее образ дополнили прозрачные очки.

Пользователи сети обратили внимание, что на размещенных кадрах Мур выглядит лучше, чем на снимках с дефиле итальянского модного дома Fendi, прошедшего на Неделе моды в Париже.

«Здесь Деми выглядит прекрасно, а не так, как на показе. Спасибо, Наоми, что развеяла все слухи», «Хорошо, что я посмотрела это видео и убедилась, что Деми выглядит хорошо», «Почему на подиуме ее лицо выглядело ужасно, а через день выглядит просто замечательно», — писали фанаты в комментариях.

Актриса, в свою очередь, никак не прокомментировала слухи о пластических операциях.

5 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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