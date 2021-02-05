Ученые нашли в янтаре древнего «адского» муравья, пожирающего добычу

Недавно палеонтологам повезло отыскать в янтаре очередного гостя из прошлого. Им стал один из самых ранних известных нам предков современных муравьев — Ceratomyrmex ellenbergeri, возраст которого составляет 99 миллионов лет. Ученые называют его «адским» муравьем, и конкретно этот муравей охотился, угодив в каплю смолы вместе со своей добычей.



Если у современных муравьев челюсти движутся горизонтально, то у их далеких предков они, как ни странно, двигались подобно челюстям человека, открываясь и закрываясь сверху вниз. Различная форма ротового аппарата и головы многих доисторических насекомых уже вызывала у ученых гипотезу, что все они ловили и убивали добычу совершенно по-разному. «Адский» муравей, который может похвастаться внушительным роговым выростом между антеннами, прижимал к нему свою добычу именно благодаря вертикальному ходу челюстей — так жертве было сложнее выбраться.

Что ж, теперь у исследователей есть прямое доказательство данной гипотезы. Добычей муравья стало не менее крупное насекомое, предположительно один из родственников современных тараканов. Ученые полагают, что после того, как добыча оказалась в его лапах, «адский» муравей нанес иммобилизирующий укус, решив тем самым судьбу своей жертвы.