Ученые нашли связь между деменцией и коронавирусом

Между болезнью Альцгеймера и тяжелым течением COVID-19 есть связь. К такому выводу пришла группа международных ученых, материал представлен в журнале Cell Stem Cell.

Так, медики вырастили клетки мозга — нейроны и астроциты — из плюрипотентных стволовых клеток, а затем заразили их коронавирусом.

Дальнейшее исследование подтвердило, что ковид оказывает неврологический эффект, а клетки мозга восприимчивы к инфекции, при этом астроциты усиливают поражение мозга вирусом. Оказалось, что ген ApoE4, увеличивающий риск сенильной деменции, также усиливает восприимчивость человека к коронавирусу.