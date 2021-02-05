США прекратят поддержку Саудовской Аравии в Йемене

Администрация нового президента США Джо Байдена намерена прекратить оказывать поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая ведёт боевые действия в Йемене против проиранской группировки «Ансар Алла» (хуситов).

Об этом заявил сам Байден, выступая в четверг в Госдепартаменте с речью о внешнеполитических приоритетах своей администрации.

По словам президента, война в Йемене, которая продолжается уже несколько лет, привела к «гуманитарной и стратегической катастрофе» и «должна быть закончена». США перестанут оказывать поддержку наступательным операциям саудовской коалиции в Йемене, в том числе ограничат поставки вооружений Эр-Рияду.

Конгресс США ранее принимал резолюции с призывом к администрации Дональда Трампа отказаться от поддержки Саудовской Аравии, однако этого не было сделано — администрация Трампа указывала на необходимость борьбы с иранским влиянием в регионе.

В ходе войны в Йемене погибли, по оценкам, более 100 тысяч человек, в том числе множество мирных жителей в результате авиаударов.

Хуситы контролируют столицу страны Сану и прилегающие районы. В последнее время они добились ряда военных успехов, подвергая обстрелам в том числе и саму Саудовскую Аравию. Эр-Рияд поддерживает международно признанное правительство Йемена со штаб-квартирой в Адене на юге страны.

В своём выступлении Байден также коснулся других приоритетов американской внешней политики. Он пообещал восстановить «моральное лидерство» США на мировой арене и вновь начать работать в координации с союзниками и партнёрами Вашингтона — в том числе и по вопросу политики в отношении России. Говоря о России, Байден сказал, что Америка не будет колебаться при защите своих национальных интересов и адекватно отреагирует на агрессивные действия Москвы. Он также призвал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.