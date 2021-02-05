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СМИ нашли недвижимость друга Путина в США

Появились данные об имуществе российского олигарха Бориса Ротенберга и его жены Карины Ротенберг в США. Расследование провели «Новая газета» вместе с компанией «Трансперенси интернешнл — Россия».

Выяснилось, что в штате Джорджия у Карины Ротенберг есть трехкомнатный кондоминиум в жилом комплексе 3334 Peachtree Road. Дом принадлежал ей еще в 2001 году до замужества, уточняет СМИ. По его оценке, стоимость недвижимости может составлять $235 тыс. или около 15 млн рублей.

Также в пригороде Атланты у Карины есть трехэтажный особняк с бассейном и ландшафтной территорией площадью почти 2 тыс. кв. м. по цене примерно $1,2 млн долларов или 75 миллионов рублей. Он зарегистрирован на имя Карины Гапчук — это ее девичья фамилия. Еще один дом с гаражом, бассейном и пристанью для катеров на берегу озера Винвард оформлен на Бориса Ротенберга. Согласно документам, он был куплен примерно за $3 млн (188 миллионов рублей) в 2008 году. Особняки Карины и Бориса Ротенбергов находятся друг от друга в 15 минутах ходьбы пешком, уточняет газета.

Издание со ссылкой на соседей отмечает, что в своих особняках Ротенберги давно не появлялись. Сами здания заброшены, потому что из-за санкций супругов лишили доступа к недвижимости.

5 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта
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