Шведская экоактивистка построила город из хлеба

Настоящий постапокалиптический город построила шведская художница Йоханна Мартеннсон.
Йоханна создала модель города, да не простую: дома и небоскрёбы сделаны из хлеба. В течении полугода художница ежедневно делала снимки инсталляции.
С каждым днем хлебные дома портились — всё больше и больше, пока, наконец, город не превратился в груду почерневших, покрытых плесенью руин. Этой работой Йоханна продемонстрировала хрупкость всего, что сделано человеком.
По словам художницы, её вдохновила статья о том, что Земле достаточно около 500 лет, чтобы полностью поглотить все следы человеческой цивилизации.
Прочитать и увидеть можно на сайте Йоханны.
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