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Шведская экоактивистка построила город из хлеба

Хлебный апокалипсис

Настоящий постапокалиптический город построила шведская художница Йоханна Мартеннсон.

Йоханна создала модель города, да не простую: дома и небоскрёбы сделаны из хлеба. В течении полугода художница ежедневно делала снимки инсталляции.

С каждым днем хлебные дома портились — всё больше и больше, пока, наконец, город не превратился в груду почерневших, покрытых плесенью руин. Этой работой Йоханна продемонстрировала хрупкость всего, что сделано человеком.

Хлебный апокалипсис

По словам художницы, её вдохновила статья о том, что Земле достаточно около 500 лет, чтобы полностью поглотить все следы человеческой цивилизации.

Прочитать и увидеть можно на сайте Йоханны.

Хлебный апокалипсис

5 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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