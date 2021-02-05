Шведская экоактивистка построила город из хлеба

Настоящий постапокалиптический город построила шведская художница Йоханна Мартеннсон.

Йоханна создала модель города, да не простую: дома и небоскрёбы сделаны из хлеба. В течении полугода художница ежедневно делала снимки инсталляции.

С каждым днем хлебные дома портились — всё больше и больше, пока, наконец, город не превратился в груду почерневших, покрытых плесенью руин. Этой работой Йоханна продемонстрировала хрупкость всего, что сделано человеком.

По словам художницы, её вдохновила статья о том, что Земле достаточно около 500 лет, чтобы полностью поглотить все следы человеческой цивилизации.

Прочитать и увидеть можно на сайте Йоханны.