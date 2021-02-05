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Сенат США утвердил бюджетный план Байдена

Стремление президента Джо Байдена оперативно принять законопроект о помощи в связи с коронавирусом на сумму 1,9 триллиона долларов США набрало обороты в начале пятницы, когда Сенат США утвердил план бюджета. Это позволяет демократам провести законопроект через Конгресс в ближайшие недели с поддержкой республиканцев или без нее.

После 15 часов дебатов и последовательных голосований по десяткам поправок Сенат оказался в тупике: 50 на 50 голосов при принятии бюджетного плана. Из этого тупика удалось выйти благодаря вице-президенту Камале Харрис, чей голос «за» обеспечил победу демократам.

Незадолго до окончательного голосования демократы поиграли мускулами, предложив поправку, отменяющую некоторые предыдущие решения, принятые относительно будущего трубопровода Keystone XL и помощи в связи с коронавирусом иммигрантам, незаконно проживающим в Соединенных Штатах.

Под председательством вице-президента Камалы Харрис сенаторам-демократам удалось провести эту поправку.

Это был первый случай, когда Харрис в качестве президента Сената приняла участие в голосовании, после того, как 20 января она была приведена к присяге в качестве вице-президента в администрации Байдена.

5 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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