Путин: россияне должны больше рожать и любить власть — это главное требование, которое он выдвинул губернаторам на встрече.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень требований к губернаторам и руководству регионов, по которым будет оцениваться их эффективность в ближайшие 10 лет.Согласно указу Путина , который в четверг был размещен на сайте Кремля, первым критерием эффективности выбран «уровень доверия к власти», который пошатнулся после пенсионной реформы 2018 года и с тех пор продолжает падать вместе с доходами граждан.

Речь идет о доверии не только к региональным властям, но также к президенту, следует из указа Путина. Его рейтинг, согласно ФОМ, в январе пробил 10-летний минимум, опустившись до 53%.

Особенно низко президент пал в глазах молодежи: среди людей в возрасте 18-24 года, по опросу «Левады», антирейтинг Путина утроился за последние два года и достиг 46%.

Второй критерий для губернаторов — численность населения, которое сокращается по экспоненте, несмотря на нацпроект «Демография», на который в бюджете заложено 4 триллиона рублей.

По итогам 2020 года постоянное население России уменьшилось на 510,5 тысячи, а естественная убыль достигла 574,8 тысячи человек и стала рекордной с 2006 года.

За январь-ноябрь, по данным Росстата, смертность выросла на 229,7 тысячи человек, до 1,881 млн, а рождаемость снизилась на 59,4 тысячи человек, до 1,306 млн.

Относительный уровень рождаемости — 9,7 детей на тысячу человек населения — стал минимальным с 2002 года.

Третий критерий Путина — также демографический. Это ожидаемая продолжительность жизни при рождении, то есть фактически борьба с детской смертностью.

Четвертый — уровень бедности. Кроме того, губернаторов будут оценивать по уровню образования в регионе, по количеству молодых талантов; по тому, сколько граждан занимаются физкультурой и спортом, сколько — посещают культурные мероприятия, сколько — занимаются волонтерской деятельностью.

В числе критериев также — объемы жилищного строительства и число семей, улучшающих жилищные условия, а также качество дорог, городской среды и экология.

Уровень жизни населения в перечне приоритетов Путина занял одно из последних мест: рост зарплат и рост доходов президент поместил на 16-ю и 17-ю строчки из 20 возможным. Следом, на 18-м месте оказался объем инвестиций, еще ниже — малый бизнес (численность субъектов МСП и самозанятых). На последнем месте — цифровизация госуправления и бюджетных организаций.