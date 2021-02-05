Прослушка, наружка и слежка: Россиян поставят под тотальный контроль ФСБ

Российские власти продолжают наращивать мощность силового аппарата на фоне падения рейтинга президента и серии протестных акций, охвативших российские города. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД, в марте на ежегодной коллегии министерства будет озвучена концепция слияния двух ключевых подразделений — оперативно-поискового бюро и бюро специальных технических мероприятий.

В результате реформы, разработанной при участии ФСБ и одобренной федеральной властью, полицейская «наружка» войдет в состав «прослушки», которая, в свою очередь, хотя и находится в МВД, но контролируется Лубянкой.

В результате ФСБ сосредоточит в своих руках управление всей оперативно-разыскной деятельностью в стране — и живой слежкой, и электронной.

Причем, электронная признана более важной, поскольку аналоговая «наружка» войдет в состав электронной «прослушки», а не наоборот.

У ФСБ появится возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами, объясняет источник РБК.

«Федеральная служба получит доступ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х годов», — добавляет он.

Подкреплением тандема «наружки» и «прослушки» станет слежка по геолокации.

Как стало известно 3 февраля, министерство цифрового развития подготовило поправки в закон о связи, которые позволят МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от операторов связи данные о местоположении устройств пользователей.

В результате силовики смогут вычислять передвижения конкретного человека. Например, можно сопоставить информацию о геолокации мобильных устройств с данными камер видеонаблюдения, объяснял «Коммерсанту» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Одновременно МВД хочет получить доступ к телефонным контактам абонентов. Эта функция зашита в приложение «Антимошенник», позволяющее оперативно связываться с полицией и получать информацию о штрафах.

Тендер на его разработку за 63 млн рублей министерство разместило на сайте госзакупок, пишет «Коммерсант». Вслед за силовым контролем, напомним, государство закручивает финансовые гайки. На прошлой неделе ГосДума приняла закон, открывающей Федеральной налоговой службе доступ к банковской тайне физлиц.

Банки будут обязаны предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также образцы подписей и оттиски печатей. ФНС также получит доступ ко всей информации и документам, которые в банк предоставляет клиент. Кроме того, кредитные организации будут обязаны раскрывать выгодоприобретателей по совершаемым операциям — как в отдельных случаях, так и за определенный период.

У неблагонадежных клиентов банков — юрлиц и ИП — деньги будут конфисковать в доход государства. Внесудебное изъятие заложено в пакет антиотмывочных поправок, который с ноября находятся на рассмотрении Думы.

Система, которая, как ожидается, заработает с конца 2021 года, позволит ЦБ делить клиентов на три группы — «зеленую», «желтую» и «красную».

Последним банк будет обязан заблокировать счета и расторгнуть договор на их ведение. Если «красный» статус клиента подтвердят суд и межведомственная комиссия и суд, банк должен «перечислить в бюджетную систему Российской Федерации денежные средства, имеющиеся на счете клиента».