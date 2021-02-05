Принцип работы автоломбардов

Что делать, когда срочно нужны деньги для инвестирования в бизнес или на другие нужды? И у вас есть транспортное средство?

Ваше авто в таком случае вещь которая сравнительно быстро и под приемлемые проценты помогает заложить ваше авто, получив за это деньги наличными.

Какой принцип работы автоломбардов в Украине?

Простота. На сегодняшний день почти все организации предоставляют возможность оформления заявки в online режиме, что значительно сэкономит ваше время. Для такой сделки не понадобятся поручители и справка о доходе. Только ваш автомобиль, и документы на него.

Скорость. Оформление сделки займет несколько часов после подачи заявки. Это время будет потрачено на проведение оценки автомобиля и на оформление договора.

Законность. Все Украинские автоломбарды обязательно проходят лицензирование. Документы финансовой отчетности вы сможете посмотреть в открытом доступе.

Надежность. Работу ломбардов, как и остальных финансовых организаций, контролирует НБУ. с 1 июля 2020 года он взял на себя функции регулирования рынка небанковских услуг. Этот факт гарантирует его постоянное наблюдение за организациями, взявшими на себя денежные обязательства.

Какие преимущества у авто ломбардов?

Сумма. Размер возможного кредита определяет рыночная стоимость авто, которое будет заложено, а не уровень дохода или кредитная история клиента.

Строки. Значимая процентная ставка одной стороны является неудобной для сроков возврата денег, но с другой стороны будет стимулом для клиента быстро заработать деньги для выплаты кредита.

Как оформить кредит под залог?

Вы можете сами выбрать организацию, предварительно изучив все авто ломбарды в вашем городе и выбрать оптимальный по интересующим вас критериям (отзывам, условиям и тд). Другой вариант обратиться к помощи знакомых, которые пользовались услугами кредитных организаций, для выбора надежной компании. Если вам интересна услуга кредита под залог авто в городе Киев советуем ознакомится с услугой кредит под залог авто от компании Мега кредит.

Дальше вам нужно пройти такие шаги

Заполнить заявку, которую попросит автоломбард.

Для большинства компаний это будет on-line заявка, которую вы сможете заполнить на сайте.

Проведение оценки вашего автомобиля

С собой необходимы документы на автомобиль, который будет передан под залог.

Оформление договора, после внимательного ознакомления с условиями .

Вам понадобятся с собой иметь карту плательщика налогов (ИНН) и паспорт гражданина Украины

После того как кредитные деньги будут выплачены авто возвращают собственнику.

Так же много автоломбардов в Украине предлагают услугу залога автомобиля с правом вождения. Что отлично подойдет клиентам, которые не готовы передать машину для постановки на стоянку кредитной организацией. В частности, такую услугу предоставляет авто ломбард «Мега кредит».