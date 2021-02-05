Певица Фиби Бриджерс заявила, что в доме у Мэрилина Мэнсона была «комната для изнасилований»

Скандал вокруг 52-летнего Мэрилина Мэнсона набирает обороты. Вчера масла в огонь решила подлить 26-летняя певица Фиби Бриджерс, номинантка на премию «Грэмми» этого года. Через несколько дней после того, как музыканта обвинили в насилии и абьюзивном поведении несколько женщин (в их числе и актриса Эван Рэйчел Вуд), певица рассказала, что много лет назад она оказалась у Мэнсона дома. Якобы там певец сказал ей, что у него есть «комната для изнасилований».

Когда я была подростком, я ходила к Мэрилину Мэнсону с друзьями. Я была его большой поклонницей. Он называл комнату в своем доме «комнатой для изнасилований». Я думала, что это просто его ужасное чувство юмора. Я больше не его фанатка. Теперь я вместе со всеми, кто высказался,

— написала она в твиттере.

Фиби Бриджерс

Бриджерс добавила, что об этом знали и представители лейбла артиста, и его менеджеры, и участники группы.

Поэтому то, что сейчас они дистанцировались от него и изображают шок и ужас, выглядит просто отвратительно,

— добавила она.

Напомним, что после скандала лейбл Мэнсона разорвал с ним контракт.

Сам музыкант все обвинения в свой адрес отрицает и называет их «чудовищным искажением реальности».

Бывшая жена Мэнсона Дита фон Тиз, комментируя скандал вокруг экс-супруга, отметила, что она за семь лет жизни с артистом ни разу не столкнулась с тем, о чем рассказали другие женщины.