Обзор украинских онлайн казино от экспертов игрового клуба Pokemon

Онлайн-казино в Украине сейчас находятся на низком старте, поскольку грядет выдача лицензий от государства. Но если в стране пока нет игровых клубов с лицензией, то откуда такой большой выбор площадок для игры на деньги? На самом деле, игровые порталы работают по лицензии других юрисдикций, как Кюрасао. Чтобы украинские пользователи могли найти хорошую площадку для развлечений, Pokemon Casino представляет на своих страницах обзоры азартных заведений в интернете, которые стоят внимания игроков. Автором обзоров является эксперт в сфере гемблинга и обладатель чемпионского браслета WSOP Europe – Михаил Гутый. С разрешения автора мы предлагаем читателям ознакомиться с краткими обзорами нескольких игровых клубов, которые предоставляют качественные услуги украинским игрокам.

Joker Casino

Это интернет-казино является одним из самых молодых в Украине. Сайт игрового клуба был открыт в 2020 году, но за столь короткий период своего существования клуб успел зарекомендовать себя как один из лучших. Регистрация на официальном сайте занимает до пяти минут. Минимальный депозит составляет 50 гривен, а для вывода нужно хотя бы 100 гривен. Согласно отзывам реальных игроков, в казино Джокер вывод денег очень быстрый, но проводится верификация. Пользователям доступна мобильная версия и игра с живыми дилерами.

Космолот

Данный портал точно не нуждается в представлении. Все украинские ценители азарта хорошо знают его и многие уже являются его игроками. В ассортименте развлечений есть настольные игры, слоты, новинки, лотоматы. Игровой клуб регулярно проводит турниры и квесты с крупными призовыми фондами. Также новые игроки получают приветственный пакет бонусов и кэшбэк до 10%.

Пин Ап казино

Это виртуальное казино функционирует с 2016 года. На портале принимаются игроки из Украины, РФ, Азербайджана. Среди доступных валют гривны, рубли и евро. Портал предлагает софт от таких известных разработчиков, как Microgaming, Netent, Endorphina, Quickspin, Igrosoft и многих других. Также есть раздел для ставок на спорт. Pin Up Casino Games не скупится на бонусы, поскольку можно получить бездеп, фриспины и кешбек. Активные игроки поощряются подарками по программе лояльности клуба. Пользователи могут проводить финансовые операции с помощью таких платежных систем:

WebMoney;

Bitcoin;

Neteller;

Yandex Money;

Skrill;

Qiwi;

Visa/Mastercard;

Приват24.

Игроки отзываются об этом онлайн-казино очень хорошо, отмечают широкий выбор качественных игровых автоматов на деньги и отличный сервис.

Play Fortuna Casino

С 2012 года азартные услуги украинским пользователям предоставляет казино Плей Фортуна. Оно хорошо запоминается своим большим выбором игр, которые разработаны следующими компаниями:

Endorphina; Habanero; Microgaming; Booongo; Yggdrasil и другими популярными провайдерами.

Это казино идеально подходит для любителей посоревноваться, ведь турниры и гонки – это сильная сторона у Плейфортуна. Призовые фонды достигают сотен тысяч долларов, поэтому стоит ввязаться в борьбу за крупную сумму денег.

Вышеуказанные азартные клубы – это лишь часть порталов, на которые стоит обратить внимание. На pokego.land часто появляются новые обзоры, которые составляет Михаил Гутый. Следуя его советам по подбору казино, вы всегда сможете отлично провести время за лучшими играми, собирая джекпоты!