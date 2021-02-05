Нефть подбирается к $60 после решения саудитов поднять цены для Европы и США

Рынок нефти, где цены взлетели на 60% за три месяца, продолжает набирать высоту.Фьючерсы на сорт Brent в Лондоне подбираются к отметке 60 долларов за баррель, которой биржи не видели с января 2020 года.

На 12.26 мартовские контракты на североморский сорт торгуются по 59,53 доллара за бочку, прибавляя 0,9% за день и закрывая неделю сильнейшим за месяц ростом (+8%).

Американский эталонный сорт WTI дорожает на 1,26% относительно четверга и на 9,5% с начала недели, также обновляя пики за 13 месяцев — 56,92 доллара за баррель.

Нефтяное ралли черпает силы в сжатии поставок. С февраля Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 млн баррелей в сутки, до 11-летнего минимума в 8,125 млн баррелей в день. Россия на 20% режет экспорт в Европу, чтобы насытить сырьем внутренний рынок, где возникла нехватка бензина, которая в отдельных регионах Дальнего Востока уже грозит перерасти в социальный взрыв.

Устроив рынку «голод» поставок, саудиты постепенно повышают цены. Накануне государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо представила прайс-лист на март, в котором подняла официальную стоимость своих сортов для клиентов в ЕС и США.

Цена марки Arab Light увеличилась на 1,4 доллара для стран северо-западной Европы, на 1,3 доллара — для Средиземноморского региона и на 10 центов — для американских покупателей. Цены для Азии, повышенные в конце прошлого года, остались без изменений.

«По мере того, как число заболевших Covid-19 снижается в ключевых регионах мира, включая США и Британию, а вакцинация постепенно набирает обороты, для рынка нефти забрезжила надежда, что худшее, возможно, позади», — говорит стратег ING Уоррен Паттерсон.

По оценке ОПЕК+, весь 2021 год нефтяной рынок будет в дефиците, пик которого придется на май: спрос превысит добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Препятствием на пути нефтяного ралли становится разве что дорожающий доллар, говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Индекс доллара, неуклонно падавший с весны прошлого года, прибавил 2,2% за январь и достиг 2-месячного максимума.

«В этих условиях в любой момент нефть может выбиться из сил. Вполне возможно, что касание уровня $60 за баррель Brent запустит массовую фиксацию прибыли от ралли с начала ноября», — говорит Купцикевич.