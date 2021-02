США прекратят поддержку Саудовской Аравии в Йемене Палубный беспилотник MQ-8C испытали поиском подводных лодок » Названы номинанты премии SAG Awards 2021: полный список На днях стали известны номинанты на премию «Золотой глобус», а несколько часов назад объявили номинантов и другой престижной американской премии в области кино — SAG Awards. Церемония вручения наград должна была состояться в январе 2021 года, потом из-за пандемии коронавируса была перенесена на март, но и эта дата оказалась неокончательной: по иронии судьбы в этот же день пройдет «Грэмми-2021». В итоге премия Гильдии киноактеров состоится уже в разгар весны — 4 апреля. В новом материале SPLETNIK.RU приводит полный список претендентов на победу SAG Awards 2021. Фаворитами среди фильмов на SAG Awards в этом году стали сразу несколько картин: это биографический фильм Джорджа С. Вольфа «Ма Рейни: Мать блюза» (он представлен в трех номинациях), главные роли в котором достались Чедвику Боузману и Виоле Дэвис, драма «Минари» о корейской семье иммигрантов (фильм также номинирован трижды), а также «Суд над чикагской семеркой» с Эдди Редмэйном и Сашей Бароном Коэном — он дважды упоминается в списке возможных победителей. Среди сериалов больше всего номинаций собрали одно из самых популярных на этот момент ТВ-шоу «Бриджертоны», исторический сериал «Корона», рассказывающий о правлении действующей королевы Великобритании Елизаветы II, криминально-драматический сериал «Озарк» с Джейсоном Бейтманом в главных ролях и не только. Подробнее об этих и других номинантах SAG Awards 2021 SPLETNIK.RU рассказывает ниже. Кино Лучший актерский состав «Пятеро одной крови» (Da 5 Bloods) «Ма Рейни: Мать блюза» (Ma Rainey’s Black Bottom) «Минари» (Minari) «Одна ночь в Майами» (One Night in Miami) «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7) Лучшая мужская роль Риз Ахмед, «Звук металла» (Sound of Metal) Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза» (Ma Rainey’s Black Bottom) Энтони Хопкинс, «Отец» (Father) Гари Олдман, «Манк» (Mank) Стивен Ян, «Минари» (Minari) Лучшая женская роль Эми Адамс, «Элегия Хиллбилли» (Hillbilly Elegy) Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза» (Ma Rainey’s Black Bottom) Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины» (Pieces of a Woman) Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников» (Nomadland) Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) Кэри Маллиган в фильме «Девушка, подающая надежды» Лучшая мужская роль второго плана Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7) Чедвик Боузман, «Пятеро одной крови» (Da 5 Bloods) Дэниел Калуя, «Иуда и черный мессия» (Judas and the Black Messiah) Джаред Лето, «Дьявол в деталях» (The Little Things) Лесли Одом — мл., «Одна ночь в Майами» (One Night in Miami) Лучшая женская роль второго плана Мария Бакалова, «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm) Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли» (Hillbilly Elegy) Оливия Колман, «Отец» (Father) Юн Е-джон, «Минари» (Minari) Хелен Зенгель, «Новости со всех концов света» (News of the World) Телевидение Лучший актерский состав в драматическом сериале «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul) «Бриджертоны» (Bridgerton) «Корона» (The Crown) «Страна Лавкрафта» (Lovecraft Country) «Озарк» (Ozark) Реге Пейдж и Фиби Дайневор в сериале «Бриджертоны» Лучшая мужская роль в драматическом сериале Джейсон Бейтман, «Озарк» (Ozark) Стерлинг К. Браун, «Это мы» (This Is Us) Джош О’Коннор, «Корона» (The Crown) Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul) Реге Пейдж, «Бриджертоны» (Bridgerton) Лучшая женская роль в драматическом сериале Джиллиан Андерсон, «Корона» (The Crown) Оливия Колман, «Корона» (The Crown) Эмма Коррин, «Корона» (The Crown) Джулия Гарнер, «Озарк» (Ozark) Лора Линни, «Озарк» (Ozark) Джиллиан Андерсон в сериале «Корона» Лучший актерский состав в комедийном сериале «Прощай навсегда» (Dead to Me) «Бортпроводница» (The Flight Attendant) «Великая» (The Great) «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) «Тед Лассо» (Ted Lasso) Лучшая мужская роль в комедийном сериале Николас Холт, «Великая» (The Great) Дэниел Леви, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) Юджин Леви, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) Джейсон Судейкис, «Тед Лассо» (Ted Lasso) Рами Юсеф, «Рами» (Ramy) Лучшая женская роль в комедийном сериале Кристина Эпплгейт, «Прощай навсегда» (Dead to Me) Линда Карделлини, «Прощай навсегда» (Dead to Me) Кейли Куоко, «Бортпроводница» (The Flight Attendant) Энни Мерфи, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) Кейли Куоко в сериале «Бортпроводница» Лучшая мужская роль в ТВ-фильме или мини-сериале Билл Кэмп, «Ход королевы» (The Queen’s Gambit) Давид Диггс, «Гамильтон» (Hamilton) Хью Грант, «Отыграть назад» (The Undoing) Итан Хоук, «Птица доброго господа» (The Good Lord Bird) Марк Руффало, «Я знаю, что это правда» (I Know This Much Is True) Лучшая женская роль в ТВ-фильме или мини-сериале Кейт Бланшетт, «Миссис Америка» (Mrs. America) Михаэла Коэл, «Я могу уничтожить тебя» (I May Destroy You) Николь Кидман, «Отыграть назад» (The Undoing) Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы» (The Queen’s Gambit) Керри Вашингтон, «И повсюду тлеют пожары» (Little Fires Everywhere) Керри Вашингтон в сериале «И повсюду тлеют пожары»