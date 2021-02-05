Мьянма не бутерброд

Вы, конечно, помните эту тетеньку. Аун Сан Су Чжи. Семьдесят пять лет. Борец за права человека, демократию, оппозиционер военной диктатуре в Мьянме. Отсидела под домашним арестом пятнадцать лет. Символ сопротивления мирового масштаба. Узник совести, Эмнисти Интеренешнл, Хьюман Райтс Вотч, все дела. Лауреат Нобелевской премии мира в 1991 году.

Борясь с диктатурой, Су Чжи подняла за собой миллионы. Десятилетиями граждане Мьянмы выходили на протесты, дрались с полицией, ездили в автозаках, получали тюремные сроки, участвовали в умном голосовании. Запад вводил санкции против хунты одну за одной.

И, в итоге, нескончаемые протесты и жесткие санкции вынудили хунту пойти на демократизацию режима, выпустить Су Чжи и допустить её в 2016 году до выборов.

И она победила. Просто с разгромным счетом.

И де-юре возглавила страну. Заняв пост государственного советника. Это местный аналог премьер-министра.

Де-юре, потому что возглавила она только гражданскую власть.

Военные сохранили за собой массу полномочий — весь силовой блок, квота в парламенте, особый статус армии, закрепленные в обнуленной зачеркнуто Конституции.

Короче, местные Шойгу с Сечиными продолжали руководить значительной частью политики страны.

Су Чжи продоложила с ними борьбу. Чтобы окончательно демократизировать страну и сделать армию просто армией, без всяких квот и особых статусов.

А потом, в 2017, случилась новая серия резни рохинджа — бенгальских мусульман, завезенных в Нижнюю Бирму еще британцами. И хунта, совместно с РПЦ МП зачеркнуто буддистскими монашеством (Карл) их всегда гнобила и убивала. И в этот раз военные тоже не стали церемониться на очередной всплеск подъема гражданских требований под влиянием демократизации. Рохинджа-то думали, что раз к власти пришел демократ, отравленный новичком зачеркнуто пятнадцать лет отсидевший за свои убеждения, то эта демократия распространяется на всех. А не только на титульную нацию.

Ага, щас. Не бутерброд.

И произошла обычная зачистка. С убийствами и прочим ужасом.

И — Су Чжи эту зачистку поддержала!

Выступила в Гааге, где сказала, что Крым не бутерброд зачеркнуто отрицала геноцид рохинджа, отпустила военных из тюрьмы, посадила журналистов за «искажение информации»

От чего реально охерело все мировое сообщество. И Су Чжи вмиг превратилась в изгоя и потеряла всю мировую поддержку. Канада лишила её гражданства, ЕС исключил из лауреатов премии Сахарова. Петиция под требованием лишить Нобелевской премии набрала 400 000 голосов. Привет Леху Валенсе. Который выдвинул на Нобелевку человека, предлагавшего сбивать гражданские самолеты над Грузией и депортировать всех «грызунов».

Почему она так себя повела?

А потому что у неё не было выбора. Потому что она базировалась на единственной поддержке, которая у неё была — поддержке народа.

А народ был за свое бирманское величие!

Но только за свое собственное.

А рохинджа народ реально не любит.

Он за права и свободы, но только для себя. А не для крымских татар, зачеркнуто, всяких там мусульман.

Никто не выбирал Су Чжи под лозунгами «Вернем Крым» зачеркнуто дадим свободу рохинджа.

Её выбирали под золотыми ершиками зачеркнуто борьбой с коррупцией зачеркнуто со своей собственной диктатурой и только для себя любимых.

И никак иначе она поступить не могла.

Три дня назад в Мьянме произошел военный переворот. Хунта снова вернула власть.

И снова арестовала Аун Сан Су Чжи.

Directed by Robert B. Weide

Парам-пара-пам. Всё!

Здесь мог бы быть призыв к карбонарием провести параллели и подумать, но поскольку они категорически отказываются думать и жить в реальности, а существуют во вселенной «Путин зассал» и «Про Крым мы поговорим потом», то и морали не будет.

В рамках проекта «Журналистика без посредников».

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