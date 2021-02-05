Макрон назвал колоссальной ошибкой приговор Навальному

Французский лидер Эммануэль Макрон высказался относительно приговора российскому политику Алексею Навальному.

Решение суда в отношении оппозиционного политика не будет способствовать стабильности в России, отметил Макрон, выступая в Атлантическом совете. Он подчеркнул, что вердикт оппозиционеру — это «колоссальная ошибка», цитирует «Эхо Москвы».

Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальное. Политик, по решению суда, должен отсидеть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима. Навальный свою вину не признает.