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Ким Кардашьян бросила мужа и поехала отдыхать

Пока Канье Уэст пакует чемоданы, Ким Кардашьян устраивает фотосессии в бикини

40-летняя звезда Инстаграм Ким Кардашьян, похоже, совсем не печалится по поводу того, что её экс-супруг Канье Уэст вывозит вещи. Хотя, чего переживать. На днях рэпер забрал 500 пар кроссовок из дома Кардашьян. Это ж сколько места в гардеробной освободится.В то время, пока работники заботливо укладывают в машину коробочки с обувью, стоимость которых составляет в среднем 200 тысяч , Ким развлекает себя и их, устраивая фотосессии в бикини на заднем дворе.

Пока Канье Уэст пакует чемоданы, Ким Кардашьян устраивает фотосессии в бикини

На днях одна опубликовала снимки, на которых позирует в эффектных бикини с перемычками.

Пока Канье Уэст пакует чемоданы, Ким Кардашьян устраивает фотосессии в бикини

В комментариях шутят, что тем самым она лишний раз напоминает Канье, кого он потерял.

Пока Канье Уэст пакует чемоданы, Ким Кардашьян устраивает фотосессии в бикини

Пока Канье Уэст пакует чемоданы, Ким Кардашьян устраивает фотосессии в бикини

5 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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