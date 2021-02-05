Сенат США утвердил бюджетный план Байдена Прослушка, наружка и слежка: Россиян поставят под тотальный контроль ФСБ » Ким Кардашьян бросила мужа и поехала отдыхать 40-летняя звезда Инстаграм Ким Кардашьян, похоже, совсем не печалится по поводу того, что её экс-супруг Канье Уэст вывозит вещи. Хотя, чего переживать. На днях рэпер забрал 500 пар кроссовок из дома Кардашьян. Это ж сколько места в гардеробной освободится.В то время, пока работники заботливо укладывают в машину коробочки с обувью, стоимость которых составляет в среднем 200 тысяч , Ким развлекает себя и их, устраивая фотосессии в бикини на заднем дворе. На днях одна опубликовала снимки, на которых позирует в эффектных бикини с перемычками. В комментариях шутят, что тем самым она лишний раз напоминает Канье, кого он потерял.