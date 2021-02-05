Кайли Миноуг выходит замуж после долгих уговоров

52-летняя Кайли Миноуг и креативный директор GQ Пол Соломонс обручились.

Отношения Кайли и Пола продолжаются уже три года. За это время слухи о помолвке пары появлялись много раз, но артистка неизменно игнорировала их. На днях люди из окружения звезды все-таки проговорились о приближающейся церемонии.

Именно поэтому мачеха Пола Соломонса сочла нужным подтвердить слухи. «Мы очень взволнованы в связи с предстоящим событием. Пол сообщил семье лишь недавно, но мы были искренне рады за них с Кайли. Не могу сказать ничего больше, поскольку нас попросили молчать. И я слишком уважаю Кайли и Пола, чтобы нарушать эту просьбу», — поделилась женщина с журналистами.