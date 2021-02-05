Инсайдер раскрыл впечатляющие технические характеристики электромобиля Apple Car

Среди многочисленных перспективных разработок Apple особое место, а, следовательно, и повышенный интерес, занимает проект по созданию электромобиля Apple Car. Знаменитый своими сбывающимися прогнозами инсайдер-аналитик, специализирующийся на продукции Apple Минг-Чи Куо, предоставил некоторые сведения о будущем автомобиле высокотехнологического гиганта.
В первую очередь аналитик подтвердил сообщение о том, что производство автомобиля от Apple будет осуществляться в партнерстве с крупнейшим корейским автопроизводителем Hyundai. При этом производство Apple Car будет развернуто в США, на базе заводов второго по величине корейского автопроизводителя Kia. В разработке отдельных узлов автомобиля будет принимать участие подразделение Hyundai Mobis, а сам электромобиль будет создан на базе платформы E-GMP, презентованной Hyundai в 2020 году.
По мнению Минг-Чи Куо разработка Apple Car займет много времени. Аналитик отмечает, что даже для создания очередного iPhone «требуется около 18–24 месяцев от первоначальной спецификации до массового производства». Учитывая, что Apple не имеет опыта в автомобильной промышленности, большую сложность авто по сравнению со смартфоном (в автомобиле в 40-50 раз больше компонентов, чем в смартфоне) и сложности в цепи поставок, выход Apple Car на рынок следует ожидать не ранее 2025 года.
Источник: 9to5mac
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