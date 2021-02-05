Инсайдер раскрыл впечатляющие технические характеристики электромобиля Apple Car

В первую очередь аналитик подтвердил сообщение о том, что производство автомобиля от Apple будет осуществляться в партнерстве с крупнейшим корейским автопроизводителем Hyundai. При этом производство Apple Car будет развернуто в США, на базе заводов второго по величине корейского автопроизводителя Kia. В разработке отдельных узлов автомобиля будет принимать участие подразделение Hyundai Mobis, а сам электромобиль будет создан на базе платформы E-GMP, презентованной Hyundai в 2020 году.

Платформа Hyundai сможет гарантировать для Apple Car впечатляющие технические характеристики. Так скорость разгона до 100 км/ч составит всего 3,5 секунды, а автономный радиус поездки будет более 500 км при максимальной скорости 260 км/ч. Аккумуляторный блок платформы E-GMP поддерживает технологию быстрой зарядки, при которой 80% энергии можно будет пополнить всего за 18 минут.

По мнению Минг-Чи Куо разработка Apple Car займет много времени. Аналитик отмечает, что даже для создания очередного iPhone «требуется около 18–24 месяцев от первоначальной спецификации до массового производства». Учитывая, что Apple не имеет опыта в автомобильной промышленности, большую сложность авто по сравнению со смартфоном (в автомобиле в 40-50 раз больше компонентов, чем в смартфоне) и сложности в цепи поставок, выход Apple Car на рынок следует ожидать не ранее 2025 года.

Источник: 9to5mac