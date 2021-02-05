Эмма Стоун сыграет женщину-Франкенштейна

Актриса вновь поработает с режиссером «Фаворитки» Йоргосом Лантимосом и сыграет главную роль в его новой картине, основанной на книге Аласдера Грея «Бедные-несчастные».

Стоун сыграет свободолюбивую девушку по имени Белла, которая пребывает в ненавистном браке с мужем-тираном. Чтобы избавиться от прессинга супруга и устоев патриархального общества, она кончает жизнь самоубийством, будучи беременной. Но ученые или ученый воскрешают героиню из мертвых, но наделяют ее мозгом неродившегося эмбриона.

Над сценарием вновь поработал Тони МакНамара, автор «Фаворитки». К съемкам Лантимос планирует приступить осенью 2021. Дата выхода фильма пока неизвестна.