Джордж и Амаль Клуни выступили в поддержку Алексея Навального

История с отравлением 44-летнего Алексея Навального и его недавним тюремным заключением получила большой общественный резонанс. В поддержку политика выступили многие российские знаменитости, которые даже выходили на протестные акции в январе.

Однако и западные страны сразу же отреагировали на происходящее в России в последние несколько недель. Освободить Навального призвали многие представители европейских стран и США. Обеспокоенность ситуацией выразили и 59-летний актер Джордж Клуни и его 43-летняя жена, адвокат по правам человека Амаль. Супруги выпустили заявление и отметили, что будут следить за предстоящими судебными процессами по делу Алексея Навального.

Алексей Навальный в настоящее время находится в тюрьме на основании обвинительного приговора, который Европейский суд по правам человека определил как «необоснованный и явно неоправданный» и за который Россия должна была выплатить Навальному компенсацию. Мы также отмечаем, что Навальный был отравлен и чуть не умер, причем доказательства указывают непосредственно на путинский режим. Это преступление должно быть независимо расследовано, и виновные должны быть привлечены к ответственности как можно скорее,

— говорится в их заявлении, которое было опубликовано от имени их фонда.

К слову, чета Клуни — не единственные западные звезды, кто высказался в поддержку Навального. Освободить оппозиционного политика также призывал актер Марк Руффало.

Напомним, что во вторник, 2 февраля, Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по делу Ives Rocher. Его обвинили в неоднократном нарушении испытательного срока. Сегодня политику предстоит еще одно судебное заседание — на этот раз по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Летом Навальный сделал перепост видеоролика, в котором его участники, в том числе и ветеран, выступали в поддержку поправок в Конституцию. Политик назвал их «предателями» и «позором страны».