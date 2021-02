Джиджи Хадид снялась для Vogue и рассказала о 14-часовых домашних родах

25-летняя Джиджи Хадид появилась на первой обложке после рождения дочери — Хадид стала звездой мартовского номера Vogue. Фактически Джиджи согласилась на съемки обложки через 10 недель после родов, а сама фотосессия состоялась в начале декабря, но презентовали новый выпуск только сегодня.

Да, я снимусь для обложки Vogue, но я не собираюсь выглядеть на нулевой размер, и на данный момент я не чувствую, что мне нужно срочно вернуться к этому. Я также считаю благословением, что сегодня в моде мы больше не обязаны считаться с чужими представлениями об идеалах,

— прокомментировала Джиджи тему модельной формы.

Джиджи ХадидВ интервью молодая мама также рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением ребенка, и поделилась некоторыми подробностями того, как проходили домашние роды в доме в Пенсильвании. Все длилось, по словам Джиджи, 14 часов, а рядом с ней в это время находились ее возлюбленный и отец ребенка Зейн Малик, мама Иоланда, сестра Белла и, конечно, местная акушерка и ее помощник. Хай (так назвали девочку) появилась на свет на неделю позже прогнозируемого срока.

Я думаю, теперь все они знают, что внутри меня есть какое-то дикое животное. Когда вы видите, что кто-то так себя ведет, со стороны, то вы смотрите на них немного по-другому. На самом деле я, наверное, выглядела сумасшедшей. Я была словно дикое животное,

— с юмором прокомментировала свои роды Джиджи.









Ребенка сразу на руки взял Зейн.

Я даже не почувствовала, что уже родила ее. Я была так измотана, что просто подняла глаза и увидела, что он уже держит ее. Это было так мило,

— поделилась трогательным воспоминанием модель.

Джиджи также рассказала, как проходила подготовка к родам, и почему в итоге выбор был сделан в пользу родного дома, а не больницы.

Мне хотелось из собственного опыта понять, что это естественный процесс, к которому предназначены женщины. Потом мы с Зейном посмотрели документальный фильм 2008 года The Business of Being Born («Бизнес на рождении»), в котором критически оценивается медицинское вмешательство и рассказывается об успешных домашних родах. Мы оба взглянули друг на друга и подумали: «Кажется, это знак»,

— отметила Хадид.









Внесла свои коррективы, конечно, и пандемия коронавируса, хотя изначально Джиджи все-таки планировала рожать в Нью-Йорке. Кроме того, из-за требований по ограничению числа людей в родильном отделении на родах не смогли бы присутствовать Иоланда и Белла.

Джиджи также рассказала, что по совету доулы отказалась от эпидуральной анестезии, так что роды были абсолютно естественными.

Я знаю, что моя мама, Зейн и Белла гордились мной, но в определенные моменты я видела ужас на лице у каждого из них. После всего мы с Зейном посмотрели друг на друга и подумали: «Ну, можем и подождать, прежде чем решимся на это снова»,

— призналась Джиджи, намекнув на то, что со вторым ребенком они спешить не будут.

Джиджи Хадид и Зейн МаликХадид также рассказала, что пока не пользуется услугами нянь, обращаясь за помощью в случае необходимости к ближайшим родственникам. Так, с малышкой иногда сидит мама Джиджи, а также мать Зейна, Триша, которая специально на месяц прилетела из Англии, чтобы поддержать молодых родителей.

Журналисты Vogue побеседовали и с сестрой Джиджи, 24-летней Беллой, которая, по ее словам, прекрасно чувствует себя в роли тети, каждый день созванивается по видеосвязи с сестрой и племянницей и с удовольствием читает малышке детские книги, которые ей самой раньше читала Джиджи.









Я думаю, что она хочет быть настоящей в сети, но до тех пор, пока ее ребенок не захочет быть в центре внимания и не сможет сам принять решение, она не хочет ставить дочь в такие условия,

— сказала Белла, так что ждать много детских фото поклонникам, похоже, не стоит.

Джиджи также призналась, что пока не торопится вернуться к своему безумному графику.

Я все больше склоняюсь к тому, что могло бы быть более стабильным, чем пребывание в новой стране каждую новую неделю,

— сказала Джиджи, отметив, что готова к предложениям из киноиндустрии.